Una caravana de vehículos se realizó a favor de Uribe en el norte de Bogotá

Una caravana de vehículos se inició en la Carrera Séptima con calle 106 en el Cantón Norte, en apoyo al senador Álvaro Uribe Vélez, quien fue cobijado por una medida de aseguramiento domiciliaria, por la Corte Suprema de Justicia, por un proceso en su contra por presunta manipulación de testigos.

La mayoría de los participantes iban en sus carros, algunos con la bandera de Colombia, otros con pancartas pegadas a sus vehículos, otros simplemente acompañando la larga fila de vehículos.

Los pitos de los carros por momentos se escuchaban a lo largo de la calle 100, donde desviaron hacia la Avenida NQS.

Desde los vehículos se escuchaban gritos a favor del senador Álvaro Uribe, y criticando la decisión de detención domiciliaria ordenada por la Corte Suprema de Justicia.

Pero a lo largo del recorrido también estaban ciudadanos del común, quienes con su silencio, solo esperaban el paso del ruido de los pitos de los vehículos.

Los que estaban en la movilización vehicular aseguraron: "Estamos apoyando al expresidente Álvaro Uribe", "capturan al patriota más grande de este país, eso no es justo", "el expresidente Álvaro Uribe, me parece una buena persona", fueron algunas de la expresiones de quienes participaron en la caravana.

Mientras los ciudadanos que estaban en el sector por donde transcurría la marcha de carros, aseguraron: "yo no soy uribista, y no me interesa nada que tenga que ver con la política, a mí lo que me interesa es tener mi trabajo y ya", "el expresidente Uribe divide mucho, hay algunos que lo apoyan y otros no", "para la cárcel, así como pagan todos, que pague también, por los errores".

De esta manera se desarrolló la caravana de vehículos que se inició en la Carrera Séptima con calle 106, y de los ciudadanos que se vieron sorprendidos por la presencia de la manifestación a favor del senador y expresidente Álvaro Uribe.

La caravana en las horas de la noche se dirigió hacia el sur de la ciudad por la Avenida NQS y contó con el acompañamiento de personal de tránsito de la Policía Metropolitana de Bogotá.