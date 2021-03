Una comunidad en Bogotá cultiva sus alimentos ante el reto de la pandemia

En este lugar se siembra también tomate, ahuyama, lechuga, cilantro, cebolla, arveja, uchuva, amaranto, entro otro. Cuenta esta joven psicóloga que decenas de personas (aproximadamente unas 50) se benefician de lo que da la tierra.

"Acá nadie es líder; todos somos cuidadores y responsables de la siembra. Tenemos días para dejar los residuos orgánicos, hacer el compostaje y sembrar. Cualquiera que necesite o quiera llevarse algún alimento de la huerta, lo puede hacer siempre y cuando no dañe la siembra y nos ayude con la huerta", indicó.

RCN Radio conversó además con cuatro personas más de la comunidad y todas coincidieron en afirmar que "la huerta ha sido algo positivo. Incluso, cuando no hemos tenido mucho dinero para comprar la comida, nos hemos beneficiado de la papa y demás alimentos", aseguró José Manrique del barrio Tierra Grata de la misma localidad donde también tienen una huerta.

Si bien este lugar ha generado unión entre la comunidad del barrio La Riviera, al occidente de Bogotá, incluso ha servido para reunirse y compartir alimentos como sopas de ahuyama, papa o sandwich, asegura Camila. "También ha propiciado que la estigmaticen por cuenta de algunos vecinos", señala.

"Hace poco unos vecinos dijeron algo que no era ante un medio de comunicación. Ellos señalaron que acá sembrábamos marihuana y eso no es cierto. Y si hubiera sido así, siento que no estaría mal. Queremos hacer un llamado a la unión. Esta huerta nos ha enseñado mucho y seguro nos servirá en el futuro", sostuvo.

Según las cifras del Distrito, con el Jardín Botánico (2020), en Bogotá hay 432 huertas y la meta es llegar a las 20.000 en los próximos años.