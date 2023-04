Una de cada cuatro personas en Bogotá no tuvo para las tres comidas diarias en el último mes

Dos datos más arrojado por el documento precisa que el 43,4% de los consultados considera que "no es fácil" conseguir trabajo, y uno de cada cinco habitantes en la ciudad se considera pobre.

Para el año 2022, el 64,9% los encuestados por “Bogotá cómo Vamos” cree que las cosas van por mal camino, frente 62.6% de quienes contestaron en el mismo sentido en el año 2019.

Más en: Influencer que enfrenta a colados de Transmilenio dice que lo han amenazado por su labor

"Lo que más me duele es que haya un 25% de ciudadanos que digan que no tienen tres comidas al día (...) de hecho subió casi nueve puntos el número de personas que en el 2019 decían que no podían", dijo no obstante la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.