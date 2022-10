En medio de un evento de la Secretaría de Hábitat, la alcaldesa Claudia López indicó que el barrio Rosales, ubicado al nororiente de la capital, era uno de los peores porque no tenía parques ni tiendas.

La mandataria local añadió que es una parte de la ciudad que tiene graves problemas en cuanto al transporte público, pues no hay rutas frecuentes y esto afecta a los trabajadores de la zona que duran hasta 2 horas en llegar allí si se movilizan desde Usme o Soacha.

“Rosales, dizque el mejor barrio de Bogotá, es una jaula de oro espantosa. Si toda Bogotá fuera como Rosales, sería la peor ciudad del mundo. No hay una calle, no hay una tienda, no hay transporte público”, dijo López.

Este mensaje no cayó bien entre los residentes que le dijeron a través de medios de comunicación que la retaban a vivir ahí, porque según la comunidad en esa zona es fácil vivir, que los empleados llegaban sonrientes, y que querían todo fácil, pero que subieran y llegarán hasta la zona así fuera caminando.

Aunque otras personas no estuvieron de acuerdo con los habitantes del barrio, pues le dieron la razón a la mandataria indicando que, “el transporte se dificulta. Llega uno que bota el agua, tarde al trabajo. Sí hace falta acá un medio de transporte. Toca caminar hasta ocho cuadras largas, no hay tiendas y toca bajar y bajar para encontrar algo”, dijo un trabajador.