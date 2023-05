Una segunda vuelta en elecciones para la Alcaldía de Bogotá brinda más garantías: Rodrigo Lara

El político cuestionó que "aquí no hay metro, aquí hay uno de los sistemas más mediocres y ello genera que la pobre mamá tenga que salir a buscar antes de las 5 de mañana un alimentador y esa mamá no viste al niño, no lo levanta, no le da desayuno, no lo lleva al colegio y lo peor, es que el menor sale a las 12 del día porque no hay jornada completa para 650.000 muchachos”.

Rodrigo Lara propuso que todos los menores en edad escolar de lunes a viernes deben estar en actividad deportiva en la jornada de la tarde y los sábados en horas de la mañana, para alejarlos del ocio y del consumo de drogas ilícitas.

En el caso de los jóvenes de 18 a 25 años que ni estudian ni trabajan por falta de oportunidad, el aspirante planteó la necesidad de crear un programa de empleo público.

“Ahí me puedo dedicar a enfrentar uno a uno a los cabecillas de esos organizaciones delincuenciales que se están enquistando en Bogotá y para ello necesitaré mucha tecnología (…) Aquí hay 17.000 hombres de la fuerza pública para 9 millones de habitantes, lo que es un gran déficit”, agregó.