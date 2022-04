Una velatón para despedir a Christian, el joven asesinado en Bogotá por robarle la bicicleta

La comunidad del barrio Santa Teresita, localidad de Teusaquillo, en Bogotá, le rindió un homenaje a Christian Camilo Sedano a través de una velatón que se llevó a cabo en la en la cicloruta de la carrera 17 con calle 40 A. En el lugar se encontraron los padres de Christian Camilo y los amigos del joven, además de la comunidad del barrio donde ocurrió el hecho de hurto y asesinato.

De manera simbólica, con velas blancas, una fotografía de Christian Sedano y su casco de bicicleta a un lado, la comunidad hizo un llamado a la Alcaldía de Bogotá, a la Secretaria de seguridad y Convivencia y a la Policía Metropolitana de Bogotá, de presentar un plan de acción para mejorar la seguridad, en este punto de las ciudad.

Iván Perdomo, líder comunal de la Asojuntas de Teusaquillo, señaló que están pidiendo a la Policía "se presente un plan de choque para mejorar la seguridad en la localidad, en el canal Arzobispos. Esto se está convirtiendo en un problema serio permanente todos los días de la semana".

Además, afirmó que el canal Arzobispo se está volviendo en foco de inseguridad, debido a unas polisombras que han instalado en sus alrededores y, según el líder, es allí donde los delincuentes se están escondiendo.

"Pedimos sentarnos y organizar un plan de acción con todas las entidades competentes ya que tenemos un problema de contrato con unas polisombras, que están haciendo mucho daño busquemos solución, ahí se nos están escondiendo los delincuentes" afirmó Perdomo.

Cesar Sedano, el padre de la víctima, agradeció el acto que fue promovido por la comunidad y además hizo un llamado para que la respuesta por parte de la autoridades sea más ágil. El hombre expresó que desea que las cosas cambien en la ciudad y solicitó que se imponga una política para que las personas y los ciclistas pueden hacer su recorrido sin temor.

"Queremos que todo esto cambie, que en la ciudad no haya más asesinatos, que desde la alcaldía se genere una política para que no haya sitios vetados para los ciclistas, para las personas que caminan, no importa el momento, no importa nada, sino que todos podamos dejar ese temor a un lado y podemos salir a las calles con tranquilidad" afirma Sedano.

La velatón se llevó a cabo en presencia de algunos delegados de la Secretaria de Seguridad y convivencia, además de la Presidente de la junta de acción comunal Santa Teresita y delegados de la Policía Metropolitana de Bogotá.