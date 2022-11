Universidad Incca: exprofesores del colegio denuncian el no pago de sus salarios

Se siguen conociendo denuncias por parte de los exempleados de la Universidad Incca, quienes reclaman por el no pago de sueldos, primas, liquidaciones y prestaciones sociales por parte de la institución.

La universidad había señalado previamente que se están llegando a acuerdos que podrían tardar hasta 4 años en cumplirse.

Esta vez, la denuncia proviene de los profesores del colegio Jaime Quijano Caballero, perteneciente a la universidad, quienes se han visto afectados por la crisis económica que atraviesa la institución.

Ellos se suman a las más de 800 personas que han denunciado el incumplimiento de los pagos desde el año 2018.

El colegio Jaime Quijano Caballero es una institución educativa de primaria y bachillerato, adscrita a la Universidad Incca y que a la fecha se desconocía la demanda por parte de sus profesores.

El primer caso que conoció RCN Mundo se trata de Silvana Salazar, quien era profesora de primaria y bachillerato y a quien le adeudan parte de los sueldos de 2018, la liquidación del 2021 y las prestaciones correspondientes a estos años.

“A la fecha no sé si realizar alguna demanda. Me he asesorado por varios abogados y todos concluyen que ellos se pueden declarar en bancarrota y no responder por nuestras deudas. En este momento me adeudan más de $17'800.000 y la única respuesta que recibo es que debo esperar mi turno o aceptar el pago de $200.000 mensuales”.

Silvana se acercó al Ministerio del Trabajo buscando alguna respuesta por parte de la entidad, la cual señaló que este caso corresponde directamente al Ministerio de Educación.

Otro caso que conoció RCN Mundo fue el de Edith Ávila, quien se desempeñó como profesora de primaria desde el año 2008 hasta 2020, donde salió pensionada de la institución. Edith señala que desde el año 2018 congelaron los escalafones de los profesores, lo que afectó al final sus ingresos como pensionada.

“He pasado tres o cuatro derechos de petición; la orden es pagarle al personal que hoy en día hace parte de planta, pero se ignora completamente a las personas que ya no hacemos parte de la institución. La universidad me debe unos $17'000.000 y la única solución que ofrecen es un pago de $200.000 que no alcanzan para nada. Mi liquidación final no era acorde al $1'200.000 que ganaba como profesora, es una lucha sin fin con la universidad”, comentó Edith Ávila.

Las demandantes señalaron que una de las opciones brindadas por la universidad Incca era el ‘plan padrino’, donde ellos debían hablar con los padres de los niños e invitarlos a pagarles a ellos la mensualidad del colegio, en vez de realizarla directamente en la institución y así ir saldando de a poco la deuda que tienen con ellos.

Un plan al cual se acogió Ximena Peláez, quien logró convencer a una madre de familia de pagar las mensualidades directamente a ella y así reducir la plata que le debe la universidad.

“No entendemos por qué el colegio se vio involucrado en estos incumplimientos. Siempre entendimos que el dinero del colegio no se podía cruzar con los de la universidad, pero las directivas hicieron todo lo contrario; utilizaban el dinero de las pensiones para pagar las nóminas que debían a los profesores de la universidad, afectándonos directamente en esa medida”, señaló Ximena Peláez.

Aseguró que "para 2019 logramos que el dinero no se desviara a la universidad, así conseguimos que durante este año no se incumpliera con los pagos, pero eso duró solo hasta 2020, donde se volvió a los incumplimientos y la falta de garantías por parte de la institución".

Son más de $18'000.000 que, según Ximena, le adeudan y "si no es por la familia que aceptó este intercambio estaría igual que mis compañeros esperando una respuesta".

Por último, RCN Mundo logró hablar con Dora Patricia Jiménez, quien se desempeñaba como directora del centro de lenguas de la Universidad Incca.

Señala que la entidad le adeuda con intereses incluidos unos $200'000.000, lo cual le ha generado estrés y ansiedad, llevándola a buscar ayuda psicológica para enfrentar las deudas y compromisos que adquirió tras la falta de pago por parte de la universidad.

“Cuando llegué me dijeron que si no ingresaba al sindicato podría tener mayores beneficios como la prima extralegal y primas especiales, las cuales tampoco me pagaron y hoy en día dicen que estas no hacen parte del contrato y que jamás se han pagado. No entiendo como a las directivas nunca les ha faltado el pago de sus nóminas y nosotros que somos la cara de la institución, nos han dejado sin nada”, comentó Jiménez.

RCN Mundo se puso en contacto con el Ministerio de Trabajo, quienes en un principio señalaron desconocer el caso, pero luego de compartirles un documento donde la Personería de Bogotá les solicita esclarecerlo, señalaron en varias oportunidades que la unidad jurídica del ministerio estaba en la búsqueda de la información para dar una respuesta a este medio.

El Ministerio de Educación señaló que aún no hará pronunciamiento alguno de las denuncias, hasta no conocer a profundidad las mismas.