Universidad Javeriana pide acelerar búsqueda por desaparición de estudiante en Bogotá

Al referirse a la desaparición del joven Juan Andrés López Rojas, quien lleva desaparecido varios días en la ciudad de Bogotá, y a través de su cuenta de Twitter, la Universidad Javeriana "hace un llamado urgente a las autoridades para que lleven a cabo todos los esfuerzos necesarios para encontrar al estudiante de la Facultad de Ingeniería, Juan Andrés López Rojas, de quien se desconoce su paradero desde el jueves 21 de abril a las 9:30 p.m.”.

De igual manera, manifestó: “invitamos a las personas que puedan tener información asociada con este caso a que la remita oportunamente a las autoridades competentes. La Javeriana manifiesta toda su solidaridad con su familia y amigos y espera que se reúna con ellos muy pronto”.

Cabe recordar que, según informaciones de la familia y la institución, fue visto por última vez saliendo de la universidad el pasado 21 de abril en horas de la noche.

Su padre, en diálogo con RCN Mundo, aseguró que “a Juan Andrés lo vimos el día jueves 21 de abril en horas de la mañana, luego salió hacia una visita técnica que tenía de la universidad y regreso de esa visita sobre las seis de la tarde que llegó a la institución de educación superior, de acuerdo a la información que nos ha podido suministrar la misma, él estuvo en la biblioteca hasta las 9:15 de la noche, de ese mismo día”.

Frente a información adicional a partir de su desaparición, Nelson afirmó que “hemos podido identificar que en la noche del jueves se hizo uso de la tarjeta personalizada de Transmilenio y el viernes en la mañana también pero desafortunadamente no nos consta si es él o si no, no hemos podido acceder a ver los videos de las cámaras de vigilancia de las estaciones de Transmilenio”.

Finalmente, describió cómo iba vestido el joven, que tenía "un buzo café, jean negro, unos tenis negros con líneas blancas azulados y tiene gafas, es más o menos de una estatura de 1.80 de altura, de cabello negro y anda con un morral negro".

Además, agradeció cualquier información para dar con la ubicación de su hijo comunicarse al 310-766-3103.