Universitario lleva desaparecido dos días en Bogotá: los detalles del caso

Felipe Martínez Moreno, de 21 años, salió de su casa el pasado jueves 16 de junio, rumbo a la universidad EAN, pero no llegó al plantel educativo y tampoco ha regresado a su casa.

El padre del joven indicó que la última vez que tuvo contacto con su hijo fue en la mañana del jueves, cuando él salió a estudiar y luego en una llamada que le hizo horas después. Pero cayó la noche y al percatarse que no llegaba a su casa, lo dieron como desaparecido.

El acudiente de esta persona fue hasta la EAN y allí comprobó en las cámaras de seguridad que nunca ingresó, y ningún compañero sabe de su paradero.

El familiar, preocupado por su hijo, le indicó en una entrevista con un medio nacional que “hasta las horas de este viernes, él no ha aparecido. Estuve en la universidad y no ingresó a las instalaciones, no están seguros si fue que se encontró con un compañero o amigo afuera. No hemos podido volvernos a contactar con él”.

La preocupación sigue embargando a la familia Martínez que indica que el celular del joven sigue apagado y nadie se ha contactado con ellos para dar información de su paradero.

En este sentido, el padre del joven manifiesta que habló por celular con su hijo, quien le indicó que estaba en la universidad, pero según él, esta información no ha sido corroborada con exactitud.

La noticia de la desaparición de Felipe Martínez llegó a las redes sociales, donde se viralizó y se comparte información de que vestía pantalón negro, chaqueta gris y tenis blancos. Si algún ciudadano tiene información al 3202111460 y 3138892469.

Cabe recordar que no es la primera vez que esto sucede en la capital del país, pues se han reportado varios casos que encienden las alarmas de las autoridades.