UPI La Florida y casas de apoyo: los lugares a los que han sido trasladados indígenas embera

Este fin de semana pasado se llevó a cabo el traslado masivo de la comunidad embera que estaba asentada en el Parque Nacional, lugar en el que permanecieron por cerca de ocho meses.

Debido a que no fue posible la caracterización de esta comunidad tras varios intentos, no hubo un número específico que diera a conocer cuántas personas estuvieron habitando este espacio durante estos meses, aunque se hablaba de que eran cerca de 1.800 miembros. No obstante, de acuerdo con la Administración Distrital, más de 230 personas fueron trasladadas a la UPI La Florida, en donde permanecerán hasta que garanticen las condiciones para retornar a sus territorios.

Hasta la mañana de este lunes, se dio a conocer que son cerca de 475 personas las que ya abandonaron el Parque Nacional, pertenecientes a 13 de las 15 comunidades que allí permanecían y aunque en su mayoría, los indígenas embera están siendo trasladados a La Florida, la Administración Distrital dio a conocer que también hay otros puntos de la ciudad que se han dispuesto para su traslado temporal.

Entre estos, aparecen casas de apoyo del Distrito ubicadas en las localidades de Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Kennedy y Usme, que cuentan con habitaciones, cocina y otras condiciones para su refugio temporal, que albergan a 15 de estas familias.

“Esperamos estar unos 8, 15 días, pues de acuerdo a los compromisos tenemos que empezar otras acciones para poder estar en un solo espacio y poder empezar a trabajar nuestro proyecto productivo”, dijo Luis Piamba, líder comunidad indígena yanacona a Canal Capital.

Se espera que al culminar este lunes se dé el traslado definitivo de esta comunidad que permanecía en el Parque Nacional y que en los próximos días se adelante su retorno seguro.