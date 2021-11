Usar plata subsidiada para VIS y hacer apartaestudios para 'yuppies' es corrupción: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, denunció que los recursos de los impuestos de los colombianos para el subsidio de Vivienda de Interés Social para las familias humildes están siendo utilizados para construir apartaestudios para gente con dinero en sectores exclusivos del norte de Bogotá como la calle 93.

La mandataria indicó que es inadmisible que se presenten estos hechos de corrupción y no garantizar una vivienda a las personas que más lo necesitan.

"¿Que ha hecho usted señor ministro de vivienda para evitar que se use plata subsidiada por los colombianos para la Vivienda de Interés Social? Con nuestros impuestos subsidiamos plata para la VIS, y con esa plata se están haciendo apartaestudios para 'yuppies' en la calle de la 93. Eso es corrupción", dijo la Alcaldesa.

Añadió "mientras yo sea Alcaldesa de esta ciudad no habrá corrupción. Usar esa plata para esos apartaestudios es inadmisible", añadió.

Con relación a este tema de las viviendas, en el Plan de Ordenamiento Territorial serán construidas un millón y medio de casas en Bogotá.

"Tenemos suelo previsto para que se hagan un millón y medio de viviendas en Bogotá, eso es lo que el Dane dice que necesitamos. El POT debe garantizar el suelo, y el Gobierno Nacional tendrá que garantizar los subsidios para las familias que lo necesitan", explicó.

Claudia López de manera tajante dijo "en el POT no va haber negocios, no va haber volteo de tierras, no va haber plata de vivienda de interés social para negocios particulares, se acaba la corrupción y se paga la deuda social".

La mandataria hizo un llamado a los concejales para la aprobación del POT y poder seguir avanzando en la equidad de la ciudad.

"Por alguna razón en 20 años no se ha podido hacer un POT porque quieren ganar plata a costilla de la corrupción. La ciudad y el POT no pueden ser para negociantes. Todos tenemos que ceder y encontrar la manera de ponernos de acuerdo", puntualizó Claudia López.