"Usted me ofreció puestos”: la dura acusación de un concejal a Luis Ernesto Gómez

En medio del debate del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que se adelantaba en el Concejo de Bogotá, se registró un duro enfrentamiento entre unos concejales del Partido Verde y el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.

El concejal Martín Rivera Álzate acusó a Gómez de haberle ofrecido puestos en la oficina de la alcaldesa Claudia López.

El detonante de las fuertes acusaciones se generó cuando los concejales Lucía Bastidas, Martín Rivera, Diego Cancino y Luis Carlos Leal se vieron obligados, por ley de bancadas, a votar en favor del POT.

Los cuatro concejales encararon al funcionario y la discusión subió de tono.

"No es un show secretario, para mí es fundamental y usted me ofreció que qué puestos quería tener en la oficina de la alcaldesa (...) Y aquí Jaime Flórez también me ofreció, entonces esto no es ningún show, a mí me duele secretario", dijo Rivera.