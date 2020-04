Usuarios de Transmilenio, divididos por nuevas reglas de funcionamiento en cuarentena

Voces divididas entre usuarios de Transmilenio generó el anunció de la Alcaldía de Bogotá de poner en funcionamiento el 100% de la flota desde el próximo lunes 27 de abril y hasta el 11 de mayo, cuando finalizará la nueva cuarentena ordenada por el Gobierno ante la COVID-19.

Mientras desde algunos sectores afirmaron que las medidas son las correctas para que los trabajadores que van a salir desde ese día reduzcan el riesgo de contagio, desde otros afirmaron que esto va en contravía de la situación.

"Estoy de acuerdo en que habiliten el 100% de la flota porque no todo el mundo puede trabajar desde la casa y porque cuando no hay confinamiento no da abasto, entonces por lo menos ahorita se va a poder mantener la distancia", dijo una mujer.

"Me parece una medida muy irresponsable, sabiendo que a nivel mundial se tienen controles y restricciones en la movilidad de las personas por el caso del coronavirus. ¿Cómo justifican una apertura que va a traer costos más altos?", cuestionó un joven trabajador.

"Las medidas me parecen correctas. Sin embargo, deben ser rigurosos porque no han empezado a salir los sectores y ya se ven los transmilenios y alimentadores repletos de gente", agregó un usuario más del sistema.

Según informaron desde la Alcaldía de la capital del país de lunes a viernes, entre las 4:00 a.m. y las 11:00 p.m., funcionará el 100% de la flota, mientras que los sábados solo funcionará el 70% de la misma, en el mismo horario.

Mientras tanto, los domingos el sistema funcionará entre las 4:00 de la mañana y las 10:00 de la noche, con el 50% de la flota. Los portales que van a operar desde las 4:30 a.m. son 20 de julio, El Dorado, Portal Norte, Suba, Portal 80 y Museo Nacional, indicaron las autoridades.

El presidente de la República, Iván Duque, decidió alargar la cuarentena decretada por ese coronavirus e irá hasta el próximo 11 de mayo, inicialmente, mientras que algunos sectores, como el de la construcción, volverán a funcionar.