Vacunas anticovid descubiertas en El Dorado están en custodia: Dian

Ante el revuelo por el ingreso de 70 dosis de la vacuna anticovid, que fueron descubiertas en el Aeropuerto El Dorado de Bogota, la Dian aclaró este jueves que, aunque solo el Gobierno Nacional está autorizado para importar los biológicos, la colombiana que ingresó este contingente, proveniente de los Emiratos Árabes, “tiene el derecho a demostrar la legalidad” y cumplir con todos los procedimientos exigidos para este proceso.

Según la directora de gestión de aduanas, Ingrid Díaz, en este momento las vacunas no están decomisadas sino en custodia, teniendo en cuenta que la mujer había hecho la declaración en el formulario 530, que entregan en el avión sobre el ingreso de un lote de 100 medicamentos al país, 70 de ellos vacunas contra el covid-19.

Le puede interesar: Bogotá ya comenzó con la vacunación contra la covid-19 en nueve puntos

“En este momento no existe un decomiso aduanero de estas vacunas se encuentran bajo custodia en espera que el importador cumpla los procedimientos reglamentarios, obtenga los permisos sanitarios y de esta manera poderlo entregar”, dijo.

Aunque no se estableció un plazo para que la persona reúna la documentación requerida, la Dian señaló que, de no cumplir con los requisitos legales, estas vacunas quedarán en abandono.

La directora de aduanas reiteró que “las vacunas fueron bajo la modalidad de viajeros, “teniendo en cuenta las disposiciones legales la dirección seccional de Aduanas de Bogotá ordenó el cambio de modalidad de importación de estas vacunas bajo el régimen ordinario”.

Para que estas vacunas logren ingresar, “el importador deberá cumplir todos los requerimientos y procedimientos exigidos por el Gobierno Nacional para la importación de estas vacunas “, añadió Díaz.

Lea también: Andrés Mompotes Lemos es el nuevo director del diario El Tiempo de Bogotá

En este caso, según la Dian, debe ser el Invima el encargado de autorizar el permiso sanitario y los procesos legales para el ingreso de estas dosis.

Finalmente, la entidad aclaró que, aunque no existe un delito porque no se ocultó la mercancía, no se puede autorizar el ingreso de fármacos de ningún tipo a viajeros, por el riesgo biológico que éstos representan para el país.