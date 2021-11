Vacunas de Pfizer que llegarán a Bogotá serán para segundas dosis

El pasado 23 de noviembre se agotaron las vacunas de Pfizer en Bogotá tras ser aplicadas a mujeres embarazadas y población entre los 12 y 17 años. Ante la situación, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, dio a conocer que las próximas dosis de este laboratorio que arriben a la ciudad serán destinadas únicamente para segundas dosis.

El funcionario advirtió que “La vacuna Pfizer que llegue a Bogotá será exclusivamente para segundas dosis pendientes. No habrá vacuna Pfizer para iniciar esquemas, porque no vamos a tener Pfizer más adelante (...) Si hay persona que pida Pfizer para tercera dosis, no hay y no va a haber”.

Le puede interesar: Comienza vacunación anticovid de refuerzo para personal de la salud en Bogotá

A su vez, Gómez hizo énfasis en que la única excepción para las primeras dosis será para las mujeres gestantes que deban iniciar el esquema. De lo contrario, personas que deseen ponerse la primera dosis con la vacuna de este laboratorio, no podrán hacerlo.

En cuanto a los menores de edad entre los 12 y 17 que inicien con su esquema de vacunación, se anunció que podrán hacerlo con las dosis de la vacuna de Moderna.

Lea también: Lo que puede pasar con el POT si no se logra consenso en el Concejo de Bogotá

Por otro lado, después de que se diera luz verde a las dosis de refuerzo para el personal de la salud, el secretario informó que ya se han habilitado cinco puntos en la ciudad, en los que se espera reforzar el esquema de cerca de 190.000 trabajadores de este sector. Los lugares dispuesto para la aplicación de las vacunas son:

-Plaza de los Artesanos

-Hacienda Santa Bárbara

-Centro Comercial Metrópolis

-Centro Comercial Nuestro Bogotá

-Centro Comercial Titán Plaza (desde el viernes)

Sobre los requisitos para los trabajadores de la salud, hubo claridad en que solo se deberá presentar el carné de vacunación que certifique su vínculo a este sector, además de haber recibido su última dosis hace seis meses o más.