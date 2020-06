"Vamos despegando a medias": Norberto, sobre reapetura de peluquerías

Después de tres meses de cerrar las puertas por las medidas tomadas por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus en Bogotá, el estilista Norberto reveló cómo fue este tiempo, tanto para él como para las personas que hacen parte de su equipo de trabajo y, además, las medidas que han tomado para la reapertura del establecimiento ubicado en el norte de la capital.

De acuerdo con Antonio Lozano, socio de Norberto Muñoz, "nosotros tenemos personal administrativo y personal arrendatario que son los operativos, el personal de nosotros de peluqueros tiene su buena clientela así que atendieron a domicilio y así se han mantenido".

Indicó que en este momento "vamos despegando a medias, pero por lo menos en los primeros días yo creo que va a salir todo bien, estamos al 30% trabajando, o sea, esperamos subir a un 60% de aquí a que esto termine, pero por lo menos este año no vamos a subir más de un 60%".

Dijo que el mayor reto durante este tiempo ha sido pensar en la reingeniería del lugar, "puesto que nosotros queremos seguir con el negocio porque nos gusta estar ocupados, haciendo lo que nos gusta y dándole trabajo a la gente y sería bueno aportarle más al país".

Lozano manifestó que la mayoría de personas que trabajan en la peluquería de Norberto "son familia entre ellos, vivían en apartamentos juntos, se quedaron con sus clientes trabajando en sus lugares, aunque la otra mitad del personal se quedó afuera porque quiso, ellos tomaron la decisión".

El estilista reiteró que en ningún momento se cancelaron contratos, "pues ellos mismos por voluntad propia se retiraron porque ven que ya lo pueden hacer, porque usted sabe que ir a Norberto es ser famoso, entonces ellos se vuelven famosos y la gente dice, si trabaja donde Norberto, arrégleme a mí acá".

En cuanto al proceso de reapertura, dijo que las medidas incluyen cambio de zapatos, abundante gel antibacterial, distanciamiento físico, toma de temperatura corporal, uniformes antifluidos, así como lavado permanentes de objetos con jabón y agua caliente.

Además, confesó que tienen una meta muy baja de gastos, "los arriendos han tenido que bajar, los servicios tienen que bajar y todo se va a consumir en menos cantidad, así que hay proyecciones de 30% menos en gastos y mantenerlo por estos seis meses, para nosotros es bienvenido mantener la empresa viva, porque no da para hacer negocio u obtener alguna utilidad, no da para más".

Finalmente, dijo que este año el concepto de bella y moda "está muy sencilla, ya veníamos con el tema de los tintes orgánicos, de los maquillajes de productos naturales que no venían con químicos, y más con esto de la pandemia se vienen colores muy planos, muchos tratamientos capilares para dejar esos cabellos más naturales a lo que había porque ha entrado en desuso el secador, y los hombres el arreglo normal de la barba, porque el tapabocas no lo permite y además la gente no está para esas cosas".