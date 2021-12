Luego del anuncio del ministro de Salud, Fernando Ruiz, sobre la detección de la variante ómicron en turistas que llegaron a Cartagena y Santa Marta, varios expertos epidemiólogos aseguran que no descartan la posibilidad de que ya esté circulando en Bogotá.

No obstante que aún no se ha detectado oficialmente en la capital colombiana esta variante del covid-19, los expertos advierten que, en dado caso de que se vuelva prevalente, las cuarentenas no funcionarían para disminuir el contagio, medida tomada en algunos países europeos.

"Muy seguramente esta variante ya está circulando en Bogotá, no se ha detectado; sin embargo, recordemos que la vigilancia genómica es solo sobre algunas muestras que se toman y se procesan, no es sobre la totalidad, no obstante si ya se detectó en viajeros que llegaban a Cartagena y Santa Marta, lo más seguro es que ya esté en Bogotá también, tenemos el aeropuerto más concurrido del país", aseguró Luis Jorge Hernández, médico epidemiólogo, salubrista y profesor de la Universidad de Los Andes.

Los expertos y virólogos aseguran que para evitar un contagio de la variante Ómicron, las medidas son farmacológicas y lo principal es la vacunación con cualquiera de los biológicos que se aplican en Colombia como son: Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Moderna y Janssen; además, resaltan que no es suficiente una sola dosis y, por el contrario, deben tener el esquema completo para que al momento de un posible contagio con esta variante se tengan anticuerpos y defensas.

"Las coberturas de vacunación están sobre el 50 %, pero aún hay muchas personas sin vacunación que son susceptibles, cualquier vacuna que se apliquen es buena, deben bajarle a las aglomeraciones y todos usar el tapabocas, comportémonos como si la Ómicron ya se hubiera detectado, es únicamente cuidarnos", indicó el epidemiólogo.

Aseguró que esta variante es más infecciosa y transmisible, lo que complicaría la situación en salud para la población, teniendo en cuenta que ya se han presentado casos en la Unión Europea, Inglaterra y otros países, de saturación en hospitales de primer nivel.

"Se está manifestando, de forma leve, pero más en las personas no vacunadas y por esto es tan importante la vacunación; sin embargo, es de recordar que las vacunas no previenen la enfermedad, solamente disminuye las posibilidades que la persona termine en una UCI o fallezca", puntualizó Hernández.