Varios vehículos afectados dejó inundación vial en el norte de Bogotá

Bogotá vivió una nueva jornada de lluvias intensas en la que se presentaron diferentes afectaciones viales por inundaciones, la más grave fue la ocurrida en la carrera séptima entre las calles 158 y 162 en donde un gigantesco charco de cerca de 50 centímetros generó la afectación a siete vehículos.

“Venía hacia mi casa y al llegar al punto vi todo este punto inundado, ya no tenía más opción hacia donde ir así que me mandé para tratar de pasar pero el agua estaba siempre alta y se metió al carro, me mojó todo el tapizado y creo que me dañó algo de la parte eléctrica porque se me apagó”, dijo a RCN Mundo Helbert Martínez, uno de los usuarios afectados.

En la zona no hizo presencia ningún organismo para poder hacer un cierre vial o evacuar el agua, lo que causó la molestia de los afectados que pidieron una intervención urgente de las autoridades competentes para evitar que se siga presentando esta problemática.

“Esto es el colmo, siempre la misma situación, yo venía orillado pero el agua alcanzó el carro y quedé varado, además hacia el lado de Abastos, unos metros más adelante, se presenta el mismo problema y nadie hace nada”, indicó otro de los conductores.

Finalmente, estas personas tuvieron que meterse entre el agua para empujar los carros y así llevarlos a un punto seco para tratar de entenderlos pero los intentos no funcionaron y tuvieron que esperar grúas para transportar los automotores a un taller.

De otro lado se presentaron algunos choques en Usaquén, Fontibón, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe, hechos que por fortuna no dejaron víctimas pero si algunos lesionados ya que la mayoría de casos fueron de carros que chocaron a motociclistas.

El único incidente fuerte se presentó en el sector de la calle 6 con carrera 22, centro de Bogotá, en donde una grúa chocó contra un poste de energía, situación en la que el conductor del vehículo resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial.