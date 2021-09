Vecinos a estaciones de Policía en Bogotá temen nuevas fugas de detenidos

RCN Radio hizo un recorrido por las estaciones de Policía de San Fernando, Puente Aranda y Fontibón, donde se presenta hacinamiento de presos y donde recientemente 27 personas de la Estación de San Fernando se fugaron de este centro.

No obstante, 20 de los evadidos fueron recapturados, uno de ellos murió en un centro médico y siete más se mantienen prófugos de la justicia.

En estos lugares ronda la zozobra y el miedo entre los habitantes y comerciantes del sector, como lo explica Deybi Diaz, habitante del barrio San Fernando, donde indicó que sintió temor por lo sucedido y que en algún momento pensó que se podían meter a las casas para esconderse.

“Toca estar muy pendiente de todo porque estas personas se pueden esconder en los techos o en las casas y pues uno deja de sentir temor por eso”, aseguró.

Por su parte, Alexis Rodríguez tiene un local a pocos metros de la estación, también tiene temor por lo sucedido y espera que la seguridad en la zona mejore para que esto no se vuelva a presentar.

“Son prófugos y pueden meterse en el local a refugiarse y en una de esas un tiroteo, y eso es complicado para uno mismo o para la integridad del prójimo y uno debe tener mucho cuidado con eso”, aseguró Rodríguez.

A su turno, los habitantes de la localidad de Puente Aranda indicaron que eso nunca se ha presentado en el sector, y esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto y evitar que eso suceda en el barrio.

“Ya viendo lo que sucedió en Soacha y San Fernando uno ya piensa las cosas y pues con la voluntad de Dios y que no permita esto, pero si siente uno temor por esa situación, eso no se había presentado, no lo había escuchado”, dijo Esperanza Martínez, habitante aledaña a la estación de Policía de puente Aranda.

Carlos Gutiérrez, que vive en la localidad de Fontibón, aseguró que la inseguridad en toda la ciudad está muy difícil y que en cualquier parte de la ciudad esta situación se puede presentar.

“La Policía cumple con su trabajo, pero la justicia es la que no funciona, los cogen y a los dos días los sueltan y a pesar de que ellos hacen su labor no está sirviendo de nada”, señaló.