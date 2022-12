En las horas de la noche del lunes 26 de diciembre se presentó un grave accidente en la avenida ciudad de cali con calle 90 de Bogotá, al registrarse el incendio de un vehículo por un supuesto corto circuito.

El vehículo, que era perteneciente a una guardería de perros, transitaba por el barrio La Serena a las 8 de la noche, cuando varios conductores le manifestaban que su carro estaba botando bastante humo.

Unos minutos después el carro quedo en llamas y afortunadamente el conductor pudo salir rápidamente.

“Iba a subir el puente y empecé a ver el humo, pero pensé que se había recalentado el carro, entonces me iba a orillar y un señor me grito ‘pilas, pilas, pilas’, ahí fue cuando pude parar y vi que ya estaba echando candela”, dijo el hombre.

Según el relato del ciudadano, inmediatamente sacó el extintor, pero el capo del carro no le abría. No obstante, más conductores se acercaron a ayudar a pagar el fuego que consumía el vehículo.

Lo que más llamó la atención del hecho fue que dentro del vehículo se encontraba un perrito, que gracias a la ayuda de los demás conductores, y de los funcionarios de la bomba, que se encontraba justo al lado del suceso, el animal fue auxiliado sin presentar ninguna lesión.

“Mientras llegaban los bomberos tratamos de hacer lo que se pudo y pues bueno, gracias a Dios el perrito está bien y el señor conductor también”, dijo un testigo.

No obstante, el conductor no solo perdió la camioneta, sino también, otros objetos de valor que tenía dentro. “Mi papá me había prestado la camioneta para ir a recoger la moto que la tenía dañada y arreglar la lavadora”.

Debido a la gravedad del accidente, la vía fue inhabilitada durante un a hora.