Momentos de tensión se vivieron en el sector de San Victorino, en el centro de la ciudad de Bogotá, tras algunos enfrentamientos entre vendedores formales e informales de la zona.

Según se conoció, la disputa viene tras la decisión de la administración Distrital de Bogotá por no permitir vendedores ambulantes en el sector del popular centro de acopio comercial.

Frente a la decisión, los comerciantes informales pedían igualdad: "no entendemos porqué la alcaldesa permite que los comercios abran sus puertas y nosotros no podemos atender en nuestros negocios. Nosotros también hemos estado afectados por la crisis económica y la pandemia, queremos que nos traten igual", dijo Jorge Cárdenas, vocero de los comerciantes informales del sector.

Por su parte los vendedores formales aseguraban que no están en contra de este tipo de comercio, que se da de modo irregular, sin embargo destacaban el que estos no podían pedir igualdad dado que no pagan impuestos ni otros aranceles y gastos, y que a éstos si les corresponde por encontrarse dentro de la ley.