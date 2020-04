Vendedores informales en Bogotá protestaron por falta de alimentos

Un grupo de más de 50 personas protestaron en la mañana de este sábado en la avenida de las Américas con Avenida 68, según ellos, ante la falta de cumplimiento por parte de la Alcaldía de Bogotá en la entrega de ayudas.

Algunos aseguran ser vendedores en buses del Sistema Integrado de Transporte Público y de Transmilenio, por lo que su sustento es diario. “No nos han cumplido las promesas que hizo la alcaldesa, nos dijeron que 72 horas y esas 72 horas ya pasaron”, añadió Alexander Vega.

Lea también: Él era Carlos Nieto, el médico colombiano que perdió la batalla contra el coronavirus

Dijo que “el pasado lunes tuvimos una protesta pacífica en el centro y llegó un funcionario de la Alcaldía y nos dijo que nos iban a arreglar y nada, nosotros necesitamos comer, trabajar y la situación no nos deja, pedimos entonces una ayuda y que nos cumplan, es todo”.

Entre tanto, Jair Murcia dijo que “desde que empezó la cuarentena no he podido trabajar, esta situación no la aguantamos más, se deben servicios, agua y luz (...) no hay para el arriendo tampoco, nos firmaron un acuerdo el lunes y unas actas pero la ayuda no ha llegado”.

Robinson Betancourt afirmó que “me prometieron bonos y mercado y no cumplieron, yo soy diabético, tengo hambre, necesito comer, no somos delincuentes, no somos vándalos, solo estamos pidiendo a gritos nuestra bonificación y mercado, cuarentena con hambre pues no es cuarentena, así de fácil (...) entonces yo si le pido a la alcaldesa Claudia López que nos ayude para que los den lo que nos corresponde”.

Por último, Gloria Ruiz añadió que “nosotros queremos cumplir la medida, no queremos enfermarnos obvio, pero qué hacemos sino tenemos para darle de comer a nuestras familias, yo vendía dulces en Transmilenio, créame que no es que me guste pero no hay más y tras del hecho con todo esto no podemos salir, por supuesto que estamos afectados, si vendemos comemos, pero en este momento no se puede”.

Consulte aquí: Inpec reporta segunda muerte de recluso sospechoso de coronavirus

Alcaldía responde tras protesta de vendedores informales

Cristian González, subdirector del Instituto para la Economía Social agregó que “se les contó cual es el procedimiento para la entrega de estos mercados, quienes son las entidades encargadas y que otras ayudas se les puede brindar y adicional se les gestionó los mercados para hoy”.

Además el funcionario puntualizó que “las entregas de los mercados dependen de la gestión que hagan las demás entidades para que puedan ser canalizadas a través del Ipes”.