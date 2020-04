Venezolanos protestan en el centro de Bogotá pidiendo ayuda para volver a su país

Más de 200 ciudadanos venezolanos protestaron en el centro de Bogotá para exigirle al Gobierno nacional y la Alcaldía se habiliten las ayudas y vuelos humanitarios para regresar a su país, ante la emergencia derivada de la COVID-19.

“Queremos devolvernos para nuestra patria, es lo que estamos pidiendo autobuses o vuelos ¿ Por que aquí en Bogotá no se hace? no nos prestan atención, aquí somos 200 pero por lo menos mil quinientos venezolanos que estamos organizados y queremos irnos de Colombia pero no tenemos los recursos para irnos, los buses que salen cobran hasta 180 mil pesos que lo normal vale 90 mil pesos, ahora están cobrando demasiado caro, no tenemos esa cantidad de dinero, queremos irnos señora Alcaldesa y Presidente Duque”, añadió uno de los lideres.

Le puede interesar: Pico y género logró reducir aglomeraciones en supermercados

“Solo queremos una solución, que nos atiendan y nos den respuesta, aquí hay muchas personas embarazadas, queremos que responda la alcaldesa queremos salir de aquí y regresar, por favor que nos colaboren, no queremos violencia ni queremos problemas”, dijo Raúl González.

Juan Caldera por su parte dijo que “queremos llegar hasta la Alcaldía y solicitar que nos atiendan y nos den solución pero la policía no nos deja pasar, necesitamos ayuda estamos de manera pacífica que venga Migración o Cancilleria para una solución, vamos a amanecer aquí sino nos ayudan, pero por ahí esta el Esmad y nos están provocando”.

Ante la movilización de ciudadanos venezolanos que se ha venido registrando desde diferentes regiones del país, Migración Colombia, a través de un comunicado de prensa, expresó que, teniendo en cuenta que algunos migrantes venezolanos de manera voluntaria desean retornar a su país, de manera controlada y sin generar riesgo en la salud de los ciudadanos se coordinara este retorno con alcaldes y gobernadores como una medida humanitaria.

Lea también: Diez trabajadores de una clínica en Pereira se contagiaron de COVID-19

“Entendiendo la situación que se ha presentado con algunos migrantes venezolanos, quienes de manera voluntaria han manifestado su deseo de salir del país, el Gobierno Nacional, en un trabajo coordinado con los gobernadores y alcaldes, a través de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y Asocapitales, ha coordinado unos procedimientos excepcionales para realizar el paso de personas hacia Venezuela de una manera controlada, buscando que los mismos no representen un riesgo en materia sanitaria para las comunidades.”