Versiones de que ELN estaría detrás de desmanes buscan desviar atención: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reiteró su rechazo a la actuación de la Policía Metropolitana de la ciudad, en el marco de las protestas que se adelantaron por la muerte de Javier Ordóñez luego de un procedimiento de las autoridades.

López cuestionó la versión del Gobierno de que el ELN estaría tras los desmanes ocurridos en diferentes localidades.

“Hay una desproporción enorme en los disturbios (...) sin ningún fundamento porque nunca han mostrado una sola evidencia, salen afirmar que esto fue una toma del ElN (...) si sabían ¿por qué no lo previnieron? ¿ Y si tenían información por qué no la comunicaron ? simplemente se la sacan del sombrero de la nada para distraer la atención, eso no es serio”.

La mandataria también dijo que ningún protocolo autoriza a la Policía “a usar armas de fuego de manera indiscriminada contra población civil. Decenas de policías violaron esa instrucción constitucional y de la Alcaldía, la semana pasada. Así lo denunciamos con evidencia a organismos nacionales e internacionales".

Por eso, recordó a una de las personas, de las nueve que fallecieron por impactos de bala, sólo en Bogotá. Se trata de Cristian Alberto Rodriguez, de 21 años, quien falleció el 11 de septiembre.

“Para la familia de Cristian y los otros ocho jóvenes asesinados por arma de fuego, y los 75 heridos, nuestras condolencias y la certeza de que habrá verdad y justicia”, expresó.

Cabe señalar que según el director de la Policía (e), general Gustavo Moreno, durante las noches de protestas, en hechos que son materia de investigación, se busca esclarecer si hubo abuso de autoridad de los agentes de la Policía, pues 13 personas en Bogotá y Soacha murieron víctimas de armas de fuego.

Según Moreno, hay 35 policías plenamente identificados que reconocen haber disparado entre los días 9 y 10 de septiembre, y 23 uniformados a quienes se les identificó que tienen un faltante de munición, pero no han manifestado responsabilidad en esos hechos. Además, por el caso de Javier Ordóñez, hay siete agentes vinculados.