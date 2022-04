Viajeros reportan normalidad en terminales de transporte de Bogotá

Los pasajeros que se han movilizado por las diferentes terminales de transporte de Bogotá este miércoles, reportaron normalidad en la operación, compra de tiquetes y despacho de buses.

"Hemos encontrado todo normal, no hay congestión ni largas filas, los tiquetes si un poco más costosos pero de resto normal", dijo a RCN Mundo, Juan Sierra, un pasajero que se movilizaba desde la terminal del sur hacia Ibagué.

A su vez, María López, quien se dirige hacia el Espinal Tolima a visitar a su familia, señaló que, "para ser un día tan concurrido, todo ha estado normal, no me demoré mucho comprando el tiquete , aunque si me toca esperar una hora la salida del bus".

Según la terminal de transportes, en esta semana santa se prevé se movilizarán más de 500 mil viajeros en 42.400 vehículos. Se tiene proyectado que el día de mayor movilización de pasajeros sea este miércoles 13 de abril con 67 mil viajeros en 3.900 vehículos.

Ana María Zambrano Duque, gerente Terminal de Transporte de Bogotá, dijo que, "hemos dispuesto una logística especial en las terminales de transporte, que consiste en tener baños portátiles, filas preferenciales y monitores que informan sobre la disponibilidad de buses".

Desde el inicio de la temporada de Semana Santa (viernes 8 de abril) han salido d 260 mil viajeros en 19 mil vehículos.

Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Luis Lota, entregó una serie de recomendaciones a los viajeros. Es importante que compren sus tiquetes en la terminal de transporte o por internet en el caso quienes viajan en transporte público, quienes van en vehículo particular revisen el estado de su carro antes de arrancar", sostuvo.

Asimismo, señaló que la violación a las señales de tránsito como pares, semáforos y reductores de velocidad han sido la principal causa de muerte por lo que pidió prudencia a los conductores. Los destinos más apetecidos por los viajeros son Boyacá, Cundinamarca Huila, Meta y Tolima.