Viajeros varados en El Dorado por crisis de Viva Air piden ayuda

Decenas de viajeros entre colombianos y extranjeros quedaron varados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá tras el anuncio de cese de operaciones de la aerolínea de bajo costo Viva Air debido a la crisis financiera que atraviesa.

"No nos dan una respuesta clara de lo que pasa, cómo es que si están en crisis y no van a prestar las rutas de vuelo, siguen recibiendo dinero de tiquetes. Son unos irresponsables", dijo Wílber Oreyana, un ciudadano peruano.

En camas improvisadas con ropa y maletas, más de 80 viajeros se acomodaron en el suelo para poder pasar la noche.

"Cómo pasa esto, venimos de turistas a un país que consideramos hermoso y nos salen con esto, dónde están las autoridades, por qué el personal de aviación civil no nos ayuda, ni sillas nos facilitaron para poder sentarnos", manifestó Mery Aguilera, otra ciudadana argentina.

Pero no sólo turistas quedaron en esta situación, algunos viajeros tenían que llegar a sus destinos para cumplir con compromisos.

"Yo tenía que iniciar clases en Buenos Aires mañana, tenía que presentar un examen que era crucial para mi futuro, mi vuelo salía a las 10 p.m., y cuando me acerqué para pedir información, no había ni un sólo funcionario de la aerolínea, quién me va a responder por este daño", dijo Nicol Pinzón, una joven estudiante.

Según esta joven, una de las funcionarias de la aerolínea le propuso devolverle el dinero más adelante en cuotas.

Ante la compleja situación, algunos de los extranjeros optaron por buscar ayuda diplomática para poder llegar a sus destinos.

"Gasté casi US$6.000 en los pasajes con mis nueve familiares, pero ante este panorama, otras aerolíneas nos cobran 1.000 por cabeza, de dónde voy a sacar dinero. Ya hablamos con el consulado de Perú pero dicen que hay que tener paciencia mientras se trata de cuadrar un vuelo humanitario", explicó Alberto Castillo.

Otros viajeros optaron por continuar sus rutas nacionales por tierra.

"Grave esto, mi hija viene lesionada de San Andrés, íbamos para Medellín pero hicimos escala aquí y quedamos fregados, a parte teníamos una silla de ruedas para poder movilizarla y nos la quitó el personal del Aeropuerto", denunció Gerardo Trujillo.

Por ahora estos viajeros continuarán agolpados en las taquillas de Viva Air a la espera de soluciones para poder llegar a sus destinos.