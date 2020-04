Víctimas de violencia intrafamiliar podrán pedir ayuda en más de 600 tiendas

La secretaria de la Mujer de Bogotá explicó que en las tiendas mencionadas habrá un anuncio en el que se indica cuáles son los pasos que deberán seguir las mujeres para ser atendidas, en caso de que su vida esté en riesgo.

“Se acerca al encargado de la tienda y esta persona va activar el protocolo con la policía Nacional. Lo que hace es llamar al cuadrante de la Policía y adicionalmente, van a pasar a la Secretaría de la Mujer el nombre y el teléfono de la persona”, señaló.

En ese sentido, Rodríguez aseguró que si la persona no está en riesgo pero necesita ayuda psicológica o jurídica, “deberá dirigirse al de la tienda, quien le dará la información básica necesaria. Los teléfonos de ayuda como la línea púrpura, como las comisarías de familia, el 123 y adicionalmente le van a preguntar si quiere acompañamiento de la Secretaría de la Mujer. En caso de aceptar, el encargado de la tienda nos suministra a nosotros el nombre y el teléfono”.

Aclaró que los encargados de esas tiendas no tienen por qué pedir información o detalles sobre el caso de maltrato, pues las únicas personas que están autorizadas para escuchar, guiar y tomar medidas, son las entidades distritales.

“Las personas no les preguntarán qué fue lo que le pasó. El protocolo acordado con las tiendas es que en el momento en que la victima diga que necesita ayuda porque está en riesgo, se activa el protocolo. Lo que no queremos que sea gente no profesional tratando el tema y preguntándole a la mujer 4 veces que fue lo que pasó”, concluyó la funcionaria.