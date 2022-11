[Video] Abuelita de 84 años se graduó en manejo de computador y tecnología en Bogotá

Estudiar una carrera, un curso o aprender un nuevo idioma es una decisión que puede tomar en cualquier momento de su vida, con la seguridad de que siempre será para su bien, no importa que muchos digan que ya no tiene sentido hacerlo cuando ya se es mayor.

Y es que la vida contemporánea tiene ventajas como, por ejemplo, la extensión de los llamados “años productivos” debido a que la esperanza de vida ha aumentado con el paso de los años. Por eso, es cada vez más común ver personas mayores estudiando y capacitándose.

Teresa de Jesús Puentes asegura que le gusta mucho estudiar y por ello, a sus 84 años, decidió inscribirse en los cursos gratuitos que ofrece el Distrito en los Centros de Inclusión Digital, donde aprendió a manejar herramientas digitales como manejo básico del computador y de celular, así como habilidades socioemocionales e incluso prevención de violencias digitales.

Como Teresa, ya son más de 16.363 mujeres que han tenido la oportunidad de graduarse de estos cursos de formación que se realizan en convenio con el SENA y que les entrega certificado en dichas habilidades.

"Yo me siento muy feliz por esta oportunidad que me han dado", dijo Teresa de Jesús con un gesto de alegría por los conocimientos adquiridos.

Y a pesar de las críticas por estudiar a su edad, doña Teresa no se desanimó: "Algunos me dicen usted tan vieja que va a estudiar, y yo les respondo que no sé cuánto más voy a durar y que me gusta estudiar".

¿Cómo inscribirse a los cursos de los Centros de Inclusión Digital en Bogotá?

Todas las mujeres en Bogotá que deseen tomar cursos en manejo básico de computador y celular, en habilidades socioemocionales y de prevención de violencias, se pueden acercar a las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en su localidad para inscribirse.

Encuentra el Centro de Inclusión Digital más cerca a tu casa

Antonio Nariño: Calle 11 Sur # 11B-31, barrio Caracas

Calle 11 Sur # 11B-31, barrio Caracas Candelaria: Calle 9 # 3-11

Calle 9 # 3-11 Chapinero: Carrera 6 # 45 -53

Carrera 6 # 45 -53 Ciudad Bolívar: Carrera 36 Bis # 64 -10 Sur

Carrera 36 Bis # 64 -10 Sur Engativá: Carrera 71 B # 52 A-40

Carrera 71 B # 52 A-40 Fontibón: Calle 21 A # 96 C - 57

Calle 21 A # 96 C - 57 Kennedy: Carrera 78 K # 33 A-24 Sur

Carrera 78 K # 33 A-24 Sur Mártires: Calle 24 # 19A 36, Casa de Todas

Calle 24 # 19A 36, Casa de Todas Puente Aranda: Calle 3 # 53 B - 66

Calle 3 # 53 B - 66 Rafael Uribe Uribe: Carrera 24 Sur # 27-65

Carrera 24 Sur # 27-65 San Cristóbal: Cra 8 15-72 sur

Cra 8 15-72 sur Santa Fe: Cra 6 # 14-98 piso 4

Cra 6 # 14-98 piso 4 Suba: Carrera 90 A # 145 - 60

Carrera 90 A # 145 - 60 Tunjuelito: Diagonal 45 B Sur # 52 A -82

Tenga en cuenta que el horario de atención es de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes. Si requieres conocer más información, puedes escribir al correo electrónico cursosvirtuales@sdmujer.gov.co

