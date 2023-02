Video Adulta mayor cuestionó a joven por como estaba vestida y su respuesta la dejó sin palabras

Hace algún tiempo nació la campaña #DontTellMeHowToDress (No me digas cómo he de vestir), después de que las autoridades tailandesas recomendaran a las mujeres no vestirse de manera provocativa para prevenir casos de abusos sexuales, dado que muchas mujeres tailandesas denuncian tocamientos o agresiones durante el festival anual.

"Cuando vi la advertencia, me enojó muchísimo el hecho de que se aconsejara a las mujeres vestirse apropiadamente, mientras que a los hombres no se les decía nada sobre cómo comportarse. Entonces publiqué un vídeo en el que manifesté que ‘las mujeres tienen derecho a vestirse como quieran, siempre y cuando no sea algo ilegal. La agresión y el acoso sexuales nunca son culpa de la mujer. Hay que decir a los hombres que tengan las manos quietas’", dijo en su momento la abanderada de esta campaña la supermodelo tailandesa Cindy Sirinya Bishop

La objetivo de #DontTellMeHowToDress es la de un mundo donde la igualdad de género es la norma, la agresión sexual y la violencia contra las mujeres no tienen lugar, y todas las niñas y los niños tienen acceso a medios educativos que les inspiren a ser miembros de la sociedad ecuánimes, respetuosos y responsables.

Esta semana muchas mujeres han recordado esta campaña por cuenta de un suceso ocurrido en Bogotá, en el que una señora de la tercera edad criticó a una joven por la forma en la que estaba vestida dentro de un supermercado.

"Con todo respeto, soy docente de la universidad (...) respétese", increpó la señora a la joven por su vestimenta.

Ante esto, la joven respondió sarcásticamente: "Así me visto yo. Reptate, no me gusta respetarme, soy re put.. perrísi.....". Al final del video en el que denunció, mostró como iba vestida.

