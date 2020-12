[Video] Aglomeraciones en el penúltimo 'madrugón' de San Victorino

El director de convivencia y diálogo social de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, Néstor Daniel García, explicó que "lo que hemos dicho desde la alcaldía es invitar a la gente a que no salga, a que no se aglomere, a que busque otros horarios distintos a los habituales para comprar".

"Pero, claramente este es un tema de comportamiento y cultura ciudadana en el que la gente sale como si no tuviera miedo al virus, como si no existiera. El covid-19 está presente y nosotros lo que hacemos es trabajar para que la gente use correctamente sus medidas de protección", expuso.

"Hemos evidenciado en San Victorino un gran aforo de gente y lo que queremos es que no se presente una aglomeración. La gente fluye, no hay formas de obstáculos en la vía y es el trabajo que hemos hecho para que no haya aglomeración", añadió.