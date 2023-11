[Video] Al estilo 'Guasón', payaso se robó un bus del SITP y desató el caos en las calles

En medio de las protestas que se han realizado en las últimas horas en Bogotá, un conductor del Sistema Integrado de Transporte SITP fue víctima de hostigamientos por parte de un encapuchado.

De acuerdo con las versiones del conductor, el hombre que portaba una máscara de payaso se subió al bus en inmediaciones del centro comercial Gran Plaza, en la localidad de Bosa, y con amenazas le pidió que se bajará.

“Papi, me estoy bajando porque usted me lo dice, yo no sé, ahí queda grabado. Yo me voy a bajar hermano porque no me voy a hacer matar acá hermano” se le escucha decir al trabajador en un video.

Luego de tomar el articulado a la fuerza, el individuo emprende la marcha toda velocidad sin importarle afectar otros vehículos que circulaban por el sector.

“Cuál retornar, le tocó bajarse. Cuál retornar, le tocó bajarse porque hay unos encapuchados en la manifestación” le dice el encapuchado al conductor.

Además, minutos antes el bus que cubría la ruta 621, fue vandalizado por los manifestantes con piedras. De igual forma, la víctima denunció que el sujeto con máscara de payaso inicialmente lo quería atacar con arma blanca y por ello, tuvo que ceder antes las peticiones.

Por otra parte, al momento del incidente se le dio aviso a la empresa de Transmilenio, quien de inmediatamente protegió al conductor e hizo un llamado a la protesta pacífica.

"Hacemos un respetuoso llamado de atención a los ciudadanos a evitar este tipo de comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de nuestros colaboradores, usuarios del Sistema y ciudadanía en general" se lee en el comunicado oficial de Transmilenio.