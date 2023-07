[Video] Al menos 30 personas se colaron en un SITP en cuestión de minutos

El sistema de transporte de Bogotá está en declive, todo por cuenta de las irregularidades, malas conductas de los usuarios y dificultades del sistema. No obstante, entre las problemáticas que más frecuentes se encuentra la evasión del pago del pasaje.

En las últimas horas, un conductor de SITP dejo en evidencia el accionar de un grupo de pasajeros que desde que se abren la puerta del bus suben de manera irregular.

Y es que, de acuerdo con la información suministrada por Transmilenio, este tipo de comportamiento de evasión del pago del pasaje deja una cuantiosa pérdida en el sistema, lo que ronda los 8.000 a 10.000 millones de pesos.

El video, que se ha viralizado en cuestión de horas, ha generado diversas reacciones entre los internautas.

En el video que se ha viralizado se puede ver como una gran cantidad de pasajeros, al menos unos 30, entre los que se encuentran niños, jóvenes y hasta adultos mayores, prefieren saltarse el torniquete para ingresar al vehículo.

Uno después del otro, los pasajeros deciden usar el servicio de manera irregular ante la mirada del conductor, quien solo se limita a esperar y ver por el retrovisor.

El hecho, que se presentó el pasado 7 de julio, se dio en el sur de Bogotá en las horas de la tarde.

Cabe destacar que de acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana la evasión del pago del pasaje puede generar una multa tipo 2, lo que sería $ 309.000.

Entre los ciudadanos indignados se encuentra el exministro de Defensa Diego Molano, quien a través de redes sociales ha hecho una fuerte reflexión al respecto.

“Los colados en Transmilenio están desbordados. Cada colado hace que el sistema empeore en su servicio; No se mandan buses, se ahonda déficit y se crea cultura de ilegalidad Felicitaciones a los tres ciudadanos valientes que pagaron !!! Tenemos que reconstruir la autoridad, la confianza y la conciencia ciudadana en Bogotá”, destacó.

No obstante, hay algunos otros que indican que, aunque es una problemática, no es la más grave: “El problema mayor no son los colados, es un sistema peligroso, desordenado y lento. Pasar por Ricaurte o Jiménez es transitar por un pasillo lleno de vendedores, subirse a un bus de esos es estar expuesto a todo. El problema no son solo los colados”, reconoce otro.