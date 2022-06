Un lamentable accidente se reportó en la Red de Apoyo del SITP este jueves, pero los hechos tuvieron lugar el pasado 20 de junio a las 12:41 p.m., en el sector de Alfonso López donde una persona pretendía pasar al otro costado de la calle, pero fue impactada por un bus y falleció.

En redes sociales circuló un video donde se observa que un hombre está al costado de un SITP que se detiene en una parada, pero luego arranca, el ciudadano trata de pasar rápido por delante pero el bus se lo lleva por delante.

Algunas personas califican este siniestro como imprudencia del peatón, pues por el afán tuvo este desenlace, pero también hay voces que hablan de que el conductor debió darle el paso y que pudo mirarlo por los espejos.

La primera hipótesis apunta a que algunos SITP son muy altos y que no alcanzan a ver a la persona si no cuando ya está por delante y no se alcanza a frenar a tiempo; en este caso el vehículo paró cuando sintió al individuo.

Los residentes del sector, en su mayoría dueños de negocios de la zona, quedaron aterrados, pues se muestra que una mujer da espalda por el terror que le causó la escena que sucedió a pocos metros de distancia de ella y otra persona que la acompañaba.

Este hecho se conecta también con las personas que buscan colarse en Transmilenio y pasan por la mitad de la calzada exclusiva y va circulando un articulado o en su defecto una ambulancia que va alta velocidad, este tipo de siniestros se han reportado en Soacha y varias zonas de Bogotá.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial sobre este caso, pero se sabe que la Red de Apoyo del SITP es un grupo que por redes sociales expone casos de este gremio como trancones, protestas y atracos y los mensajes llegan directamente a la Policía, este es un mecanismo de seguridad que han adoptado los trabajadores en el medio de transporte.