[Video] Carlos Fernando Galán asegura que Claudia López tiende a decir mentiras

"Cuando vi el video de la alcaldesa Claudia López en el que anunciaba un cambio en las prioridades de Bogotá, por cuenta de lo que estaba viviendo la ciudad por el Paro Nacional y las protestas, me sentí identificado", dijo al inicio de su intervención en el debate.

Galán recordó que tanto en el video como en un evento posterior con los concejales, la alcaldesa explicó que el presupuesto de 2021 tendría un cambio de prioridades. "Ella manifestó claramente que se trataba del presupuesto 2021 y que ese rescate social o ese cambio de prioridades que planteaba para un enfoque social iba dirigido al año 2021", enfatizó.

Agregó , "llama la atención que en ese momento la alcaldesa no mencionara ni una sola vez (...) ni al sistema de transporte publico ni a TransMilenio".

"Llama la atención que cuando radican el proyecto de acuerdo nos encontramos con que el proyecto de acuerdo incluye cerca de un 60 por ciento de recursos para el sistema de transporte público", afirmó.

Cabe recordar que en días pasados, Felipe Ramírez, gerente general de TransMilenio aseguró que desde el inició de la pandemia la empresa ha sido enfática en la necesidad de recursos adicionales para su funcionamiento: "hemo solicitado al Concejo de Bogotá la suma de 1.15 billones de pesos adicionales con el fin de dar garantía a la movilidad de los bogotanos hasta finales de este año".

Una solicitud a la que se sumó la alcaldesa Claudia López que fue más allá al pronosticar: "sin recursos nuevos el sistema público de Bogotá en agosto tendría que cerrar, porque no tendría recursos para operar".

En opinión del concejal Galán, la solicitud de recursos extras par TransMilenio es más que un cambio en el proyecto: "no estamos hablando simplemente de un cambio en el proyecto. No. Yo creo que como ha ocurrido en otras oportunidades en esta Administración hubo una intención de mandar un mensaje a la ciudadanía que no coincidía con lo que estaban aterrizando en los hechos".

"Una cosa son las palabras y otra cosa son lo hechos, tal vez las criticas que había hecho la alcaldesa y esta Administración en el pasado al sistema de transporte y TransMilenio, la llevaron a evadir la responsabilidad que tenia de decirle la verdad a la ciudad", consideró.

Luego, tras afirmar que admira y respeta a la mandataria distrital y de elogiar su capacidad política aseguró: "debo decir que tiene un problema y es que suele decir mentiras, suele decir cosas para la galería para la opinión pública".

"Ocurrió cuando dijo que no habría buses por la séptima, ya sabemos que habrá buses por la séptima, cuando dijo que no habría TransMilenio por la 68, ya sabemos que habrá", continuó enumerando.

Tras finalizar una larga lista de, lo que para él, han sido mentiras, el concejal Galán le recomendó a la Administración distrital dejar de pagar asesores para recuperar la imagen de la Alcaldesa.

"Yo les doy un concejo gratis y simple: digan la verdad. Si la alcaldesa dice la verdad va a recuperar la popularidad", aseguró.