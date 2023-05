Cabe recordar que dicha concentración busca defender la democracia, la Constitución y la independencia de poderes, aspectos que según el vocero de los organizadores de la marcha, coronel (r) Carlos Martínez, los afecta como ciudadanos colombianos.

“Es un encuentro de la reserva con los veteranos pensionados del Ministerio de Defensa, víctimas del conflicto colombiano en nuestra Fuerza Pública, la sociedad colombiana y allí aspiramos a hacer un acto simbólico”, indicó el vocero.

El coronel (r) Carlos Martínez, también se refirió a los pronunciamientos del excomandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, quien señaló en redes sociales que se sumará a la marcha y explicó que "el general como muchas personas, ha hecho una invitación a participar".

"Él no hace parte del grupo organizador, no hace parte de de las personas que estamos liderando esto, pero es un militar en retiro y como cualquier militar en retiro, tiene el derecho a invitar a las personas y a asistir a la jornada", agregó.