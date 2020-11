[Video] Claudia López fue abucheada y atacada en el homenaje a Dilan Cruz

Sin embargo, pese a los múltiples intentos por calmar a varios de los asistentes, la alcaldesa de Bogotá tuvo que salir escoltada mientras algunos jóvenes le gritaban "asesina" e intentaron agredirla físicamente.

Hoy estuvieron en la Alcaldía la madre y hermanas de Dilan Cruz, a quienes he apoyado en su justo reclamo de verdad y justicia. Me invitaron al evento en que le rendían memoria y las acompañé con afecto y respeto.

“Dilan no murió, Dilan está aquí símbolo de lucha de nuestro país” pic.twitter.com/xddGPNowxQ