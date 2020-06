[Video] Claudia López le envió la policía a tendero por usar mal el tapabocas

“Siempre con tapabocas, siempre, mi hermano. O si no, sellamos el establecimiento. Usted, que vende comidas, si no lo usa, lo sellamos. No lo está usando", le dijo alcaldesa, que de inmediato llamó a un policía.

De inmediato, López se dirigió al uniformado para darle una indicación: "Un solo empleado de cualquier sitio que no tenga tapabocas, se sella el establecimiento sin ninguna contemplación (...) mucho más los que venden comidas, que es en donde viene más gente y entonces hay más riesgo".

“Listo, ¿sí escuchó? La tiene clara ¿no?", le dijo el policía al tendero.