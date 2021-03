[Video] Claudia López respondió a las críticas de 'Epa Colombia'

Sin embargo, recientemente, Epa Colombia se mostró indignada en su perfil de la red social por la respuesta que recibió de la mandataria distrital. De acuerdo con lo que mostró la colombiana, Claudia López envió un texto donde le indicaba que le darían un espacio con Alejandro Rivera, Alcalde de la localidad Rafael Uribe Uribe, para que conociera las ayudas que les estaban dando a muchos empresarios.

“Hola Daneidy, hemos hablado con el Alcalde de la localidad Rafael Uribe Uribe, Alejandro Rivera, para que te reúnas con él y su equipo de trabajo y conozcas las ayudas que muchos emprendedores como tú están recibiendo en medio de la pandemia y puedas acondicionar los espacios de tu negocio de una forma biosegura”, escribió López en el mensaje.

De igual manera, la alcaldesa “invitó” a Daneidy Barrera a seguir los lineamientos de salud pública exigidos por la Secretaria de Salud y el Invima para que su negocio salga adelante en esta etapa de la pandemia.

Ante estas palabras de Claudia López, Epa Colombia aseguró que ella no necesitaba ayudas porque su negocio estaba sólido y no se había visto afectado por la crisis de la pandemia. La joven insistió en que solamente estaba pidiendo tres cosas específicas: “Que me dejen generar empleo en Colombia, que no me manden los mismos cuatro funcionarios y que Invima me responda rápido y me apruebe”.

“No estoy pidiendo plata ni que me respalden, tampoco dármelas de ‘pobrecita’, porque gracias a Dios yo trabajo muy duro. Solo quiero que me dejen en paz porque me siento muy perseguida”, afirmó Epa Colombia.