Video Conductor de Uber sin brazos demuestra que no hay impedimentos para nada

En Colombia más de 3 millones de personas manifestaron tener algún tipo de discapacidad, lo que equivale al 7,1 % de la población total del país, según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, del DANE. Del total de personas que declararon tener algún tipo de dificultad, el 54,0 % corresponde a mujeres y el 46,0 % a hombres.

Para esta población conseguir un empleo no es tarea fácil. De acuerdo con estadística del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), el 64% de esta población no tienen ningún tipo de ingreso, lo que significa que podrían haber cerca de 2 millones de colombianos dependiendo económicamente de alguien más para subsistir.

Es por esa razón que la historia de Jhon Rueda, es tan especial, dado que él, al igual que más de 80.000 colombianos, decidió manejar Uber para tener un sustento.

La diferencia de Jhon con el resto de miles de conductores, es que él no tiene brazos. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que salga a las calles a ganarse su sustento por él mismo.

La historia de Jhon

Jhon Rueda se hizo viral después de que uno de sus pasajeros en Bogotá, sorprendido al ver su entusiasmo y pericia para manejar a pesar de su condición de discapacidad, grabó su trayecto haciéndole algunas preguntas.

Jhon cuenta que al principio salir a trabajar y manejar así no fue tarea fácil, pues sentía que le faltaba fuerza, razón por la que se preparó para poder manejar y prestar el servicio de Uber como cualquier otra persona.

"Al principio me dio duro porque no tenía fuerza en las piernas, ni en los músculos y se me encogían los tendones, pero gracias a Dios pude superar todo y hoy en día manejo súper bien", dijo Jhon en entrevista para Telemundo.

Es tanto el buen humor de Jhon, que hasta hace chistes sobre su situación y lo que pasa cuando los pasajeros que recoge lo ven: "Siempre quedan sorprendidos al verme manejar sin brazos, es bastante curioso para ellos y cuando van a pagar en efectivo, también me preguntan: ¿usted recibe el dinero con el pie?".

El usuario que grabó el video dice sorprendido que Jhon Rueda es el vivo ejemplo de que no hay obstáculos ni incapacidad que le impida a las personas hacer lo que quieren o conseguir algún trabajo.

Y es que Jhon está en condición de discapacidad desde que nació debido a que su madre sufrió de viruela y sarampión durante el embarazo, razón por la que nació sin brazos.

Hoy muestra que es más resiliente y fuerte que cualquier persona, dado que superó las dificultades y burlas que le hacían cuando era niño, y ahora demuestra que puede valerse por sí mismo.

