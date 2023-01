En las últimas horas, se conoció un video que está rondando en las redes sociales en donde un conductor de SITP sale regañando a sus pasajeros porque no lo saludaron.

Uno de los pasajeros registró el momento educativo con su celular y en las imágenes se puede observar que el operador del bus aprovechó un semáforo en rojo para pararse de su puesto y dirigirse a los ciudadanos que transportaba.

"Nos falta cultura ¿si o no?, nos falta bastante cultura. De 3 de la mañana a 12 de día es muy buenos días, de 12 del día a 6 de la tarde es muy buenas tardes, no me queda sino por decirles que recuperemos la cultura que ya la perdimos y que Dios bendiga a la familia de cada uno y tengan bonita tarde", expresó el conductor del Sistema Integrado.

Tras el llamado de atención, el señor conductor regresó a su asiento, se puso el cinturón, dio un emotivo mensaje a sus pasajeros deseándoles un buen día y retomó sus labores.

