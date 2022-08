Un hecho de intolerancia sucedió en las últimas horas en la localidad de Bosa, luego de que los niños que estaban a bordo de una ruta escolar vivieran momentos de pánico por culpa de un conductor de un carro particular que hizo disparos al aíre cerca al bus que los transportaba.

Juan David Chávez, conductor que transportaba a los menores sobre la carrera 81 con calle 59a Bis Sur, relató lo sucedido con el chofer del otro vehículo, con el que tuvo una discusión.

Lea también: Sigo buscando a mi hijo después de más de 23 años: madre de desaparecido

“Siempre paso por una vía angosta, y preciso estaba el vehículo cargando algo, Intenté pasar la buseta porque un camión pequeño logró pasar, pero por ser más ancha no pasó, entonces me bajé y le dije al señor que si por favor me daba permiso porque iba con los niños y él me contestó de manera grosera”, comentó Chávez.

En ese momento, el hombre le mencionaba que la ruta escolar no cabía por el estrecho espacio que había en la calle y que el otro hombre estaba ocupando con su automóvil, lo que desató la ira del agresor que reaccionó de manera violenta

“Mi falla fue tocarle la espalda y decirle ‘¡Venga mira, venga mira, ¡qué hago yo si no cabe!’, en ese momento mi hermano que venía atrás con otra ruta escolar se bajó a defenderme”, dijo.

En ese momento, según el relato del conductor de la ruta, el hombre desenfunda un arma de fuego y le dispara en una ocasión apuntándole a las piernas, sin pensar que los disparos ocasionaron leves daño al bus. Acto seguido el agresor se sube al vehículo y comienza a disparar al aíre, donde la comunidad quedó impresionada poniendo en riesgo la integridad de los menores quienes en medio del llanto pedían ayuda.

Lea también: [Video] Millonario hurto en Bogotá: en moto, ladrones le raparon 8.000 dólares a un hombre

El vehículo de servicio especial para el transporte de los menores, se vio afectado por dos impactos de bala, en la parte delantera del mismo, lo que puso en alerta a los padres de familia que junto con el conductor ya pusieron a manos de la Fiscalía el caso, y en este momento las autoridades se encuentran en búsqueda de este agresor, ya que en el video se logra apreciar con claridad las placas del vehículo, pese a que este emprendió la huida.