[Video] De no creer: Joven se cuelga de Transmilenio en movimiento en aparente pelea con su novia

Las historias que se encuentran en las redes sociales día a día sorprenden a miles de usuarios, videos de todo tipo se encuentran en plataformas como TikTok, que ha sido una de las preferidas para subir este tipo de contenidos.

Quizás en varias ocasiones hemos presenciado peleas de parejas en plena calle, sin embargo, hay unas discusiones que se salen de control, como la que se ha hecho viral recientemente.

La discusión de una pareja dentro de un articulado de Transmilenio terminó en escena de película, pues se les ve a ambos discutiendo y el hombre le pide a la joven que por favor no haga un "escenario", sin embargo, parece que lo que quiere decir en realidad es que no quiere que haga una escena y la discusión suba de tono.

En los videos se les ve peleando y gritándose el uno al otro, aunque no se escucha con claridad lo que la joven le dice al hombre que la acompaña, ella lo acusa de robarla, sin embargo, nadie interviene al respecto y al parecer el muchacho no lleva armas.

"Por qué me tiene que robar a mí, usted me robó a mí, usted me robó a mí”, expresa la mujer.

Ante eso, el personaje en cuestión responde indicándole que su celular: “Mire su bicho ahí”. Al parecer siguen discutiendo y él le reclama porque alguien la llamó.

En un segundo video se ve al mismo hombre colgando de la puerta del Transmilenio, mientras la mujer lo mira angustiada. El joven pone en riesgo su vida al sujetarse del borde de la puerta del articulado y este avanza a una alta velocidad.

Los hechos insólitos en Transmilenio parecen aumentar pues e los últimos días se han conocido otros videos que muestran situaciones bastante particulares en dicho transporte público.