[Video] Descarado cuenta que se cola en Transmilenio así tenga dinero: "plata es lo que hay"

Para cualquier ciudadano de Bogotá que use Transmilenio es usual ver en cualquier portal o estación a usuarios colándose en el sistema masivo de transporte.

Algunos serpentean entre automóviles y buses articulados para colarse en las estaciones. Otros se arrastran por debajo de las registradoras y otros más las saltan, todo con tal de ahorrarse los $2.650 pesos que cuesta un pasaje en Transmilenio.

Cifras del Concejo de Bogotá indican que semanalmente se están perdiendo cerca de $11 mil millones, por cuenta de los colados esto contando solo el servicio troncal, la cifra puede aumentar si se tiene en cuenta el servicio zona

Los colados ponen diferentes excusas para hacerlo: no están satisfechos con el costo del pasaje, se sienten inseguros y no hay comodidad dentro del sistema. No obstante, esta semana se viralizó el caso de un ciudadano cuya excusa ha sido calificada como bastante descarada.

Durante un informe periodístico de City TV, el ciudadano fue grabado pasando el torniquete. Al ser indagado por qué lo hace, su respuesta sorprende, dado que dice que sí tiene dinero, pero que aprovecha la 'papaya' para ingresar gratis al sistema.

¿No tenía para el pasaje?, pregunta la periodista. A lo que el señor responde: "Claro, de 50 (muestra billetes), plata es lo que hay, lo que pasa es que uno papaya que le dan papaya partida- Aquí estamos con plata, organicen esto mejor, todas las puertas abiertas, aquí se le cola hasta un elefante".