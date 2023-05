[Video] Descaro: Usuarios de Transmilenio bloquearon la vía porque no los dejaron colar

Para cualquier ciudadano de Bogotá que use Transmilenio es usual ver en cualquier portal o estación a usuarios colándose en el sistema masivo de transporte. Muchos serpentean entre automóviles y buses articulados para colarse en las estaciones.

Le puede interesar: Puertas anticolados sí sirven: graban como ciudadano trató de colarse y terminó arrepentido

Los colados ponen diferentes excusas para hacerlo: no están satisfechos con el costo del pasaje, se sienten inseguros y no hay comodidad dentro del sistema. No obstante, esta semana se viralizó el caso de un ciudadano cuya excusa ha sido calificada como bastante descarada.

Cifras del Concejo de Bogotá indican que semanalmente se están perdiendo cerca de $11 mil millones, por cuenta de los colados esto contando solo el servicio troncal, la cifra puede aumentar si se tiene en cuenta el servicio zona

TransMilenio tiene este año como objetivo lograr reducir la cantidad de personas que evaden el pago del pasaje, razón por la que a finales del 2022 empezaron a cambiar las puertas y torniquetes de las estaciones donde se registra la mayor cantidad de 'colados'. Se espera que este año empiecen a funcionar alrededor de 800 puertas 'anticolados' en el sistema de Transporte.

Además, cada vez hay más uniformados y funcionarios de la Alcaldía buscando evitar que las personas entren sin pagar. A pesar de esto, hay ciudadanos que insisten en colarse, y están dispuestos a hacer cualquier cosa para hacerlo.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Felipe Jiménez, denunció que este miércoles uniformados de la Policía evitaron que varias personas se colaran en la estación de la Biblioteca Tintal.

Ante el control y la imposibilidad de colarse decidieron bloquear, estas personas prefirieron bloquear la vía, afectando la operación del sistema y a los usuarios que sí pagan, que entrar con su pasaje: "Prefieren bloquear antes de ser honestos con Bogotá y pagar su pasaje Ya fueron retirados de vía", dijo el funcionario.

Le puede interesar: ¿Transmilenio es gratis?: Indignante video en el que absolutamente todo el mundo se cola

Los videos de los colados