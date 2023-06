[Video] El Browser rolo: hacen viral a cantante de TransMilenio interpretando 'Peaches'

Y es que esta canción fue interpretada por jóvenes y adultos que se deleitaron con la letra que cantó Jack Black.

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches. I love you, oh Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches I love you, oh", dice el coro de la canción.

En Colombia no fue la excepción y algunos artistas derrocharon todo su talento interpretando esta canción. Uno de ellos fue un cantante de TransMilenio, quien se subió a un bus y deleitó a los pasajeros interpretando este tema.

"Amo Bogotá, pero me duele ver a los artistas de mi ciudad en estas… espero que encuentres algo grande brother", escribió la persona que compartió el video.

Miles de internautas quedaron enamorados con su voz y escribieron algunos mensajes como: "Me hacen esa presentación y se gana todas mis monedas"; "pero la voz está genial"; "la verdad si tiene buena voz", entre otros.