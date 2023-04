[Video] En solo seis horas la Policía rescató al hombre secuestrado en Bogotá, está es la historia

Rescate del hombre secuestrado en Bogotá este 14 de abril de 2023

A las 11:06 p.m, luego de casi luego de 5 horas del secuestro, la Policía de la ciudad de Bogotá, publicó por medio de sus redes sociales, un video del hombre que habría sido secuestrado en el barrio la Alquería, donde agradecía a la comunidad y a las autoridades.

“Gracias a la comunidad y al señor edil que avisó… Y al secretario de Seguridad y al comandante de la Policía. Ya me encuentro bien, estoy en mi casa. Gracias a ellos por haber hecho la operación. Agradezco de verdad a ustedes que hicieron un plan especial y me soltaron. Me encuentro muy bien”,