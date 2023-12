[Video] Encuentran el perro arquero que hace agónicas atajadas en Bogotá: para hasta un tejo

Sin embargo, el temor más grande es que tiren un balón muy duro y que este, al ser atajado por ‘lucky, puede llegar a lastimarlo. Por eso, Navarrete dice que el perro está acostumbrado a recibir balón no tirando el tiro tan suave, pero tampoco tan duro, por lo que el balón debe estar blandito para que él pueda cazar los tiros y así no lograr lastimarse.

Incluso la historia de como ‘Lucky’ llega a la vida de este hombre es bastante conmovedora, ya que “yo hacía comida y le vendía a los que trabajan en carros piratas y allí vi que el perro iba a pasar la calle y dije ‘este perro está como bonito, pero lo va a coger un carro’. Ahí lo logro agarrar, pero se me suelta y vuelvo y digo ‘¡no, a ese perro lo va a coger un carro!’. Finalmente, lo cojo y me acompaña donde una señora que yo le compro las empanadas y le doy la primera a él, me gané su confianza y él me seguía”.

Lea también: [Video] Maluma encontró la areta que le robaron en concierto: se la llevó actor de La casa de papel

Incluso, en el video se observa como le ‘chutan’ varios tiros y el perro los ataja todos, tanto así que sabe achicar y se sabe mover dentro del arco, siendo el compañero de juegos de Navarrete y su familia, incluso, de los niños que llegan al parque para jugar un ‘picadito’ de micro.