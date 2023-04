[Video] Fuerte caída de Claudia López en plena conferencia en Bogotá

Esta semana la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha dado de que hablar debido a su última pelea con el exalcalde Enrique Peñalosa, ya que el exfuncionario criticó nuevamente su administración.

Cabe mencionar que el exalcalde de Bogotá escribió inicialmente que "Claudia López no es buena para gerenciar, solo para hablar (y gritar), tanto show de que TransMilenio era malo y que ella haría mucho metro. No va a dejar contratado un centímetro de la famosa línea 2. Nosotros dejamos contratada la línea de metro que está en construcción (con muchos más kilómetros que la que ella no va a poder contratar) y además dejamos varias troncales de TransMilenio que están en construcción”, afirmó Enrique Peñalosa.

Ante estas declaraciones, la alcaldesa dijo que Peñalosa no debería criticar su Alcaldía, ya que ella ha sido una de las defensoras de las tres líneas del metro de Bogotá para que se hagan realidad en los próximos años, mientras agregó que el exalcalde tiene una gran.