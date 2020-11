Además, la polémica grabación fue compartida también por la actriz Lina Tejeiro que escribió el siguiente mensaje para demostrar su indignación por el aparente maltrato al animal: “No, noooooo... noooooo, ¿esta loca que?”.

Ante la lluvia de críticas, la implicada salió a dar la cara a través de varias historias compartidas en su nueva cuenta de Instagram, donde aseguró que el video del tema fue sacado de contexto para dañar su imagen. Además, aseguró que no está a favor del maltrato a los animales y que ama a su perro.

“Me cerraron mi cuenta por tantos mensajes malos que recibí. Ese video no mostró la realidad de lo que pasaba. No mostraron lo que seguía después del momento en que explicaba como funcionaban los collares… yo confirme al final que no los usaría nunca con mi perro”, explicó la joven, que mostró también a través de varias historias que ha recibido varias amenazas por el tema.