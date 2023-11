Video: Influencer denuncia experiencia aterradora con conductor de app de transporte en Bogotá

En las últimas horas, Camila Andrea, famosa influencer colombiana, compartió una de las peores experiencias de su vida luego de haber tomado un servicio de transporte por la plataforma inDriver.

Según comentó en su video de TikTok, el pasado sábado 28 de octubre, ella se encontraba con sus amigas en el Coliseo Live, ahora MedPlus, ubicado en la Calle 80, a las afueras de Bogotá. Al rededor de la 1:30 salió del recinto y pidió el servicio de carro hacia la zona T de la capital.

"Tomé un servicio, yo estaba sola, pero yo uso InDriver mucho, tengo como mil viajes. Yo iba hacia Bambulé, -un reconocido bar de Bogotá-" y finalmente la aceptó un carro.

Todo iba bien hasta que llegó a la calle 85, donde según cuenta, el conductor le dijo que solo la llevaría hasta el Carulla, hecho que para ella fue sorprendente, pues estaba pagando el servicio completo hasta dicho establecimiento.

Al decirle que la llevara hasta el destino que mencionaba la aplicación, el conductor se enojó y seguía insistiendo que no la llevaría más lejos. Ella se negaba a caminar porque "yo estaba en tacones, iba disfrazada y era la 1:30 y yo estaba sola".

Luego de una discusión, la influencer se percató de que cerca al Carulla había una patrulla de Policías y le dijo al conductor que entonces le pediría ayuda a los uniformados. Ante esto, el hombre arrancó y a gran velocidad, ella bajó la ventana y le pidió ayuda a cuatro jóvenes que estaban en la zona.

Siendo así, el hombre se bajó del carro y empezó a decir que Camila estaba borracha, cosa que, según dice ella, es falsa. "Él dijo que yo estaba borracha, entonces yo abrí la puerta y saqué las piernas, me senté de lado pidiéndole ayuda a los chicos para que llamaran a la policía".

Sin embargo, los jóvenes no atendieron el llamado y el conductor, aún más furioso, arrancó con la puerta de Camila abierta y la miraba "con ganas de matarme, de botarme".

En medio de su desesperación, Camila alcanza a ver a un chico que va pasando en bicicleta, a quien le grita "ayúdame, por favor". "Él se le mandó al carro y el conductor tuvo que frenar y le grito, qué la pasa, por qué la trata así". Pero el conductor se fue casi que llevándose al chico que me ayudó".

De este modo, la influencer le agradeció a Jerónimo, el muchacho que la ayudó, pues de no haber sido así, asegura que "o me hubiera podido tirar del carro, o él también me hubiera podido tirar", agregó.

En este sentido, le dejó una recomendación a todos sus seguidores a la hora de tomar este tipo de servicios de transporte. "Estén muy pendientes de la calificación del conductor, yo después miré y este hombre tenía 4.4".

Además, reveló que aunque puso la queja ante InDriver, la aplicación no hizo nada, por lo que optó por hacer la denuncia pública.

"Yo entré a mirar y eso pasó en un Chevrolet Spark, y después mire y ahora parece que trabaja en un taxi, entonces tenga mucho cuidado", finalizó.